Selección Mexicana: Mario Carrillo se postuló para dirigir al Tri

La Selección Mexicana no está en su mejor momento futbolístico y se comienza a cuestionar si es que Gerardo 'Tata' Martino es el indicado para dirigir al Tri, motivo por el cual Mario Carrillo aprovechó para postularse.

En un programa de ESPN, Carrillo presumió todo su palmarés desde que comenzó como auxiliar técnico y después como entrenador, afirmando que puede hacerse cargo de la Selección Mexicana.

"Yon de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, me conoce a la perfección, eran mis directivos en el América. Tengo dos copas del mundo. Estoy preparado para dirigir cualquier equipo del mundo; tengo 18 campeonatos desde que comencé a dirigir", comentó el exestratega de América y Pumas.

Me fui cuatro años a Europa. Fui a ver a Bielsa, a Guardiola y a los mejores entrenadores del mundo. En el futbol mexicano me fue bastante bien. podría dirigir desde la Liga de Expansión hasta el que me digas, porque gracias a ESPN transmito las ligas del mundo y me siento preparado para dirigir cualquier equipo", agregó Carrillo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: ALAN PULIDO ASEGURA QUE DISTANCIAS SE HAN ACORTADO EN CONCACAF