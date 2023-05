La ausencia de Víctor ‘Pocho’ Guzmán y de Eduardo ‘Chofis’ López en la Selección Mexicana sigue siendo noticia debido al buen estado de forma de ambos jugadores, y no sólo para la prensa y los aficionados, también para los jugadores del combinado nacional, como Luis Chávez, que declaró no conocer los parámetros usados para las convocatorias al Tri.

“Sí, la verdad que sí (le extraña la ausencia de 'Pocho' Guzmán). Ahora también con el tema de la ‘Chofis’ que venía haciendo goles y asistencias, si me extrañó. Pero la verdad no sé qué parámetros tomen para llamarnos a la Selección. Yo creo que serían dos jugadores que nos podrían ayudar bastante”, declaró Chávez en La Última Palabra de Fox Sports.

En el mismo sentido sobre las convocatorias de Selección Mexicana, Chávez habló sobre un posible regreso de Javier ‘Chicharito’ Hernández al Tri, comentando que “todo jugador que tenga las ganas de seguir en selección, de aportar su granito de arena siempre va a ser bienvenido. Es un gran jugador lo ha demostrado y lo está demostrando en el Galaxy”.

'NO SÉ QUÉ PARÁMETROS TOMEN PARA LLAMARNOS A LA SELECCIÓN' Luis Chávez señaló que sí le extrañó que el Pocho y y la Chofis no estuvieran convocados a la Selección y señaló que son jugadores que sí pueden ayudar. pic.twitter.com/VdOOLCbSmE — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 4, 2023

Sobre la polémica alrededor del Chicharito y su ausencia en la Selección Mexicana, Chávez prefirió no hablar, siendo claro, “yo no sé porque, ni quiero hablar de eso, del porqué quedó afuera y no lo siguieron llamando”.

