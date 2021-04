Jorge Sánchez, jugador del América, declaró que preferiría jugar en la Selección Mexicana que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 antes que en la Copa de Oro, pues además cumple con la edad limite permitida para participar con el Tri olímpico.

“La verdad, te voy hacer sincero, yo creo que (prefiero estar) en Tokio. Creo que es un torneo donde ya no se vuelve a repetir, a menos que vayas de mayor, y Copa Oro juegas más seguido, no por eso creo que escogería ahorita Tokio, porque doy la edad y porque se vienen partidos sumamente importantes y selecciones muy importantes con jugadores que son históricos y simplemente creo que nos tocaron partidos muy buenos que me encantaría jugarlos y estar presente”, declaró Sánchez para TUDN.

Sánchez dejó claro que sin importar el torneo al que sea llamado, mientras sea jugar con la Selección dejará todo en la cancha.

“Es complicado, los dos son torneos muy importantes, olimpiadas y Copa Oro, todo lo que sea de Selección yo estoy en la mejor disposición de ir a matarme, a ganarme un lugar, ahora sí que no es decisión mía, es decisión de los de Selección, pero donde me pongan yo voy a hacer mi mejor papel, con mi mejor versión y voy a tratar de hacer las cosas lo mejor posible”, aseguró.

