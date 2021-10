Selección Mexicana: Hiram Mier rechazó haberse negado a asistir con el Tricolor

En la reciente convocatoria de Gerardo 'Tata' Martino para los juegos eliminatorios de la Selección Mexicana, Hiram Mier, no fue considerado, como en las últimas listas.

Y fue el propio zaguero de las Chivas el que dio a conocer, cuáles serían las razones para su llamado y rechazó haberse negado en el pasado ser convocado por el Tricolor.

"Estaba pasando por un momento, antes de mi cirugía, a veces me daba un poco de molestia la rodilla y cuando es fecha FIFA traía un poco de molestia en la rodilla que no me dejaba entrenar y jugar, pero tenía un tratamiento programado para esos días y hablé con la selección. 'Oye estoy pensando en mi futuro, en mi carrera, y quiero que me entiendas que no es que le esté diciendo no a la selección’, pero tenía que tomar ese tratamiento y tomar esos días de descanso donde no quería tener actividad y yo creo que eso me lo tomaron un poco mal o como si no quisiera ir", reveló Mier en entrevista con Acceso Chivas.

"Nunca fue que yo dije que no quería ir a la selección, solo era en esas fechas por un tratamiento y de ahí en adelante no fui considerado y ni me preguntaron cómo he estado, pero era un tema que ellos pensaron que yo había dicho que no", agregó.

Además, el defensor rojiblanco señaló que está abierto a ser considerado por Martino, como en su momento fue un habitual de Juan Carlos Osorio.

“Martino me llamó a su primera convocatoria, luego no me llamó más, y cuando tenía este tratamiento no sabía que iba a estar considerado. Si yo sabía que era un jugador considerado para la Selección tal vez lo hubiera hecho en otro momento. Les di esta razón por la que no podía ir y yo creo que me lo tomaron a mal, yo creo que por eso fue que no me llamaron más", sentenció.

