Diego Cocca lanzó su lista para el verano del Tri. Serán 33 jugadores los que reportarán en el CAR para afrontar los juegos amistosos en Mazatlán y San Diego, posteriormente vendrá un recorte de 10 futbolistas para dejar a los 23 que viajarán al 'Final Four' y Copa Oro.

A excepción de la ausencia de Erick Gutiérrez, la convocatoria no arrojó sorpresas pues están todos los jugadores que participaron contra Surinam y Jamaica en la Nations League.

En la lista aparecen cuatro finalistas del futbol mexicano: Sebastián Córdova, Diego Lainez, Roberto Alvarado y Alexis Vega, además, de los experimentados solo incluyeron a tres: Guillermo Ochoa, Néstor Araujo y Jesús Gallardo. También fueron llamados los campeones en Europa: Santiago Giménez y Orbelín Pineda.

A destacar que Cocca otra vez convocó a más futbolistas de los permitidos para la competencia para poder darle actividad en los partidos contra Guatemala y Camerún a elementos que vienen con poco rodaje como el caso de Raúl Jiménez, quien será uno de los recortados para los torneos oficiales.

Otro que solamente aparecerá en los partidos de práctica y volverá a su equipo luego de 10 días de actividad será el guardameta Antonio Rodríguez, pues todo indica que Luis Malagón le ganó el puesto como tercer arquero.

De las ausencias a resaltar son Hirving Lozano, quien se sabía no estaría listo de su lesión en la rodilla para estos compromisos; Jesús 'Tecatito' Corona, que recién regresó a la actividad y todavía no alcanza su mejor versión; así como Erick Gutiérrez, que fue borrado para esta ocasión.

"Todos quieren venir, no recibimos de nadie un no; hace cuatro años hubo un problema fuerte, en el que había jugadores que no querían venir a la Copa Oro, hoy vienen contentos", afirmó Rodrigo Ares de Parga, Director Ejecutivo de Selecciones Nacionales.

