Selección Mexicana: ¿Chicharito debería volver al Tri? Esto opinan los expertos

Aclaman una nueva oportunidad para Chicharito en el Tri. Ante la escacez de goles en la Selección Nacional en el reciente fracaso de la Nations League, los expertos piensan que lo mejor que le puede suceder al equipo de Gerardo Martino es el regreso del histórico goleador nacional, Javier Hernández.

La historia entre el Chicharito y la Selección Nacional es una mezcla de altos y bajos, pues así como fue capaz de superar en muy poco tiempo a todos los delanteros que han vestido la camiseta nacional y probar las mieles del éxito, Hernández también ha probado y vivido momentos muy amargos con largas sequías de anotaciones.

Sin embargo, en vista de que Henry Martín no pasa por su mejor momento y que no pudo pesar en el último torneo con el Tricolor, y que el nivel de Alan Pulido siempre ha quedado muy por debajo de lo que se espera cada que se pone la camiseta verde, sugieren que el 'Tata' recapacite y considere llevar nuevamente a Javier una convocatoria.

Y es que el momento que atraviesa Chicharito está por encima de cualquier otro delantero que pueda ser utilizado, incluído, el jugador deseado por el estratega argentino Rogelio Funes Mori, quien está en los últimos trámites para poder naturalizarse mexicano y recibir el pasaporte que le permita jugar con el Tri.

No obstante, hay opiniones que verían como contraproducente darle una nueva oportunidad a Chicharo argumentando que lejos de beneficiar al equipo, únicamente llegaría para contaminar la plantilla y romper el vestidor, una acción que evidentemente desfavorece desde cualquier arista.

ASÍ OPINAN LOS EXPERTOS

1. ¿A quién debe convocar el Tata Martino como '9' del Tri ante la ausencia de Raúl Jiménez, o debe seguir como está?

2. ¿Es momento de llamar de nuevo al Chicharito Hernández, quien vive un gran momento goleador en la MLS, tras casi dos años de ausencia del Tri?

CARLOS PONCE DE LEÓN

1. La respuesta es la más sencilla: al delantero que pase por buen momento y cumpla los requisitos de ir al Tri. Claro que necesita un ‘9’ encendido.

2. No soy fan del Chícharo por sus actitudes en el pasado, pero si el Tata cree que resuelve el problema del Tri en lo deportivo, es hora de tragarse el orgullo y ver por la Selección. Yo sí lo convocaría.

CHRISTIAN MARTINOLI

1. Yo sería de la idea de mantener a gente joven probando en lo que se sabe cómo está en nivel futbolístico Jiménez; sin embargo, Martino se enfrenta a la presión mediática de un gran sector que pide a Hernández .

2. Es una opción, hoy válida por sus estadísticas en el inicio de la MLS, solo Martino sabe todo lo que le da para bien y para mal Hernández dentro de una concentración.

FELIPE RAMOS RIZO

1. Me gustaría que el Chicharito regresara, es un jugador talentoso, con gol y seguramente en la parte anímica ayudaría mucho.

2. Sí, cuando un jugador está pasando buenos momentos en su equipo, sin duda hay que llamarlo.

LUIS CASTILLO

1. Martino debe de hacer a un lado la soberbia y terquedad característica de un entrenador, ya en una semana quedó comprobado que ni Pulido ni Henry son los que pueden cubrir la ausencia de Raúl. Lo del Chucky como '9' es una locura como las de Juan Carlos Osorio, que apele a su coherencia.

2. Primero se debe de aclarar si Chicharito está castigado o no de la Selección, si el líder del Tri lo quiere o no en la Selección, si se logra desatorar todo esto. Hoy la prescencia de Javier es indispensable.

JONATAN PEÑA

1. Me parece que en estos momentos no hay las opciones deseadas. A pesar de las convocatorias, Henry no termina por pesar en la delantera y Pulido tampoco ha sido un jugador a nivel Selección que venga a solucionar los problemas. Yo convocaría, si ya es posible con su naturalización, a Funes Mori.

2. La calidad de Chicharito nunca estará en discusión y es el máximo goleador de la Selección, pero la situación va más porque el grupo lo acepte y no tanto por su capacidad. Hay veces la cuestión de vestidor vale más.

ENRIQUE BEAS

1. No hay más. El que puede volver a enderezar el barco del 4-3-3 que nos hizo ilusionarnos con el Tata es Javier Hernández, el máximo anotador de la Selección Mexicana.

2. Sí, aunque el capitán Guardado (que por cierto, ya se debería retirar del Tri) no quiera. Es momento de que regrese el goleador histórico que vive gran momento.

RUBÉN RODRÍGUEZ

1. Martino es consciente del que hace falta, es Raúl Jiménez, lo va a esperar. Debe de llamar a los que han seguido su proceso. Es momento de valorar a Henry Martín, Alan Pulido y comenzar a trabajar en JJ Macías, Santi Munoz y Santiago Giménez, delanteros que se han ganado su lugar en una Liga que no los volara y que prefiere extranjeros que mexicanos.

2. No. Javier Hernández lejos de ayudar a esta Selección va a conflictuar el interior. Entiendo el peso de ser el delantero histórico, pero cuando ha estado tampoco ha generado diferencia en la cancha. Martino es firme, la disciplina no se negocia. Tuvo su lugar, su momento y no lo aprovechó.

ALBERTO BERNARD

1. Javier Hernández es la única opción a la mano, lo debe sumar a Henry y Pulido, aunque la Selección lo que necesita es un 9 que colabore en la construcción.

2. Sí. La Selección necesita más opciones porque Henry y Pulido no se adaptan a las necesidades.

IGNACIO SUÁREZ

1. Si el Tata está buscando al clon de Jiménez no lo va a encontrar, pero hay otros '9' con otras características que pueden ser evaluados con más minutos u dando oportunidad:

Henry Martín

Alan Pulido

JJ Macías

Santiago Ormeño

Santi Giménez

Santi Muñoz

Eduardo Aguirre

Roberto de la Rosa

2. Chicharito es elemento más que probado. ¿Cual es la urgencia o necesidad? Yo apostaría por talento con pocas oportunidades o sin ellas. Si no ahora, ¿cuándo?

JUAN CARLOS ZÚÑIGA

1. Martino debe seguir igual, en caso de que Henry vaya a Juegos Olímpicos, la mejor opción será Funes Mori si ya es elegible.

2. No, está claro que en el proceso de Martino, Chicharito no está contemplado, tampoco creo que marque una gran diferencia Javier Hernández con esta Selección.

