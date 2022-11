Selección Mexicana: Carlos Vela desmiente contacto con el Tri previo al Mundial de Qatar 2022

No lo contactaron. En los recientes días salió a la luz que Carlos Vela rechazó a la Selección Mexicana, una vez más, de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022, y el propio jugador de LAFC de la MLS negó ese contacto entre la directiva y él.

Fue para ESPN que el mexicano, que jugará la Final del torneo estadounidense, expresó que sus compañeros de equipo le informaron la noticia, pero esa llamada no pasó, aclarando que tiene respeto por el Tricolor, sobre todo por el Tata Martino y los directivos de la Femexfut.

“La verdad que me enteré apenas hoy, en la mañana, que me comentaron unos compañeros que ‘oye qué paso esto’, y les dije ‘no sé con quien fue’. Yo siempre lo he dicho, yo tengo mucho respeto hacia el Tata, hacia los directivos porque con ellos no he tenido ningún problema, no he tenido algo que pueda decir algo malo de ellos”, dijo Vela.

Asimismo, el exjugador de la Real Sociedad y del Arsenal bromeó un poco del tema, pues señaló que las únicas veces que ha tenido conversación con el mandamás del cuadro Azteca ha sido porque se lo encuentra y hablan de temas normales.

“Al final yo siempre les he deseado lo mejor. No sé por qué quieren seguir buscando donde no hay. Me los he encontrado en el All-Star, al Tata alguna vez he platicado con él, casual, sobre cualquier tema, pero hasta ahí”.

Al final, Carlos Vela fue tajante al decir que solo queda apoyar a la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y dejar de pedirlo a él y a Chicharito Hernández, pues van a estar los que ya vivieron el proceso.

“No sé por qué quieren buscar donde no hay nada. Ya sabemos la gente que va a estar en Qatar y lo que hay que hacer es apoyarlos. No hay que seguir buscando que, si Vela, Chicharito, no estamos, no somos nada. Caso cerrado, los que están, están. Desearles lo mejor, apoyarlos y desearles que les vaya increíble”.

