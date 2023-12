¡Se le cumplió! Memo Martínez soñaba con representar a México y ya recibió su primer llamado

Guillermo Martínez se consolidó como uno de los mejores delanteros del Apertura 2023, de hecho, el mexicano fue el segundo mejor anotador del certamen con 10 dianas en 17 jornadas; mientras que en la Liguilla marcó un tanto en los Cuartos de Final Ida, y este lunes se dio a conocer su primera convocatoria a la Selección Mexicana.

Memo Martínez fue llamado por Jaime Lozano para ponerse la playera del Tricolor ante Colombia el próximo sábado 16 de diciembre, un partido amistoso que no corresponde a Fecha FIFA y por eso el DT de México se inclinó por el delantero del Puebla para contemplarlo como su 'killer'.

Este, fue un paso más en la carrera del mexicano, quien antes de recibir su convocatoria por parte de Jimmy Lozano, confesó a TV Azteca que era uno de sus máximos sueños, que lo había pensado demasiado con su familia. Ahora, se le puede cumplir el debutar oficialmente con el Cuadro Nacional.

"Es un sueño que tengo desde niño. Empecé a cumplirlos poco a poco mediante el paso de mi carrera. Ahora, el siguiente es ese, es llegar a Selección. Yo lo platico con mi esposa, que sería algo indescriptible el hecho de poder conseguirlo, el poder nuevamente representar a mi país, pero ya en el máximo nivel, es lo que platicamos, yo creo que dos o tres veces por semana.

"El hecho de qué sería, cómo sería, si me siento listo y claro que me siento listo. Sabía que tenía que madurar, sabía que tenía que mejorar, tenía que incrementar mis cualidades porque ir a Selección, no nada más es un título personal, es una responsabilidad que estés dispuesto a asumir.

"Porque hay jugadores de muchísima calidad, de muchísima jerarquía, jugadores europeos, de muy alto nivel. La verdad que estar compartiendo vestidor con ellos sería algo inigualable. Así jugar con la Selección que sea, yo estoy dispuesto a estar ahí, es mi sueño y espero un día cumplirlo”, expresaba en aquel entonces Memo Martínez.

Ahora, está a unos cuantos días de poder ver ese sacrificio y su buen nivel en La Franja con la oportunidad de debutar con la Selección Mexicana y alzar la mano para llenar el ojo de Jaime Lozano y entrar en futuras convocatorias del Tricolor.

