RÉCORD+ analiza las recientes declaraciones sobre 'Tata' Martino: 'Por qué no se dijo esto antes'

RÉCORD+ estrenó este miércoles su programa de stream con personajes conocedores del futbol como Alejandro Gómez, René Tovar, Enrique Beas y Luis Castillo, quienes analizaron el tema candente de la Selección Mexicana y todo lo que se ha dicho de la gestión de Gerardo 'Tata' Martino en el proceso de Qatar 2022.

Andrés Guardado dijo a Fox Sports que Martino fue muy estricto en la disciplina y por eso le costó el Mundial a Javier 'Chicharito' Hernández; Hirving Lozano expresó en TUDN que nunca se entendieron entre el cuerpo técnico y jugadores, además de que los trataban como niños chiquitos; mientras que Edson Álvarez aseguró que fue borrado del juego ante Argentina por propia decisión del 'Tata'.

Declaraciones que en las últimas horas generaron polémica en redes sociales y programas de debate, pues se abrió una caja de pandora que parecía estar olvidada tras el fracaso de la Selección Mexicana en el Mundial de Qatar 2022, y en RÉCORD+ se analizó el tema en un programa llamado 'MartinoGate'.

'Se dice lo que no se dijo en Qatar': René Tovar

En el inicio del análisis, René Tovar expresó que, estas declaraciones de los futbolistas mexicanos, es un tema a destiempo, y lamenta que no se hayan dicho este tipo de cosas en su momento, cuando la racha negativa estaba en su punto máximo.

"Lamentablemente, Guardado abre la caja de pandora y ahora todos empiezan a decir situaciones que no se dijeron en Qatar, eso sí lo lamento mucho, porque eso es muy común en el futbol mexicano, que se levanten, que haya una crítica, pero como dijo Jaime Lozano, ‘a toro pasado’, por qué no ahí cuando las cosas no estaban bien en Qatar".

"'Tata' Martino se cagó de miedo": Alejandro Gómez

Alejandro Gómez, director de marca RÉCORD, señaló que para él no está en su mente que Martino haya vendido el juego ante Argentina como se manifestó en diferentes puntos la noche del martes, aunque aclaró que sí se le hizo 'raro' el no contar con Edson Álvarez en el juego, pues era uno de los mejores futbolistas en este plantel, para después señalar que el entrenador argentino tuvo 'miedo' en ese partido.

"Por qué no estuvo un jugador que solo falto como titular en nueve partidos durante la era de ‘Tata’ Matino, seis de los cuales fueron amistosos, luego uno contra Cuba, uno contra Jamaica y solamente el de Argentina, a mí me llama mucha la atención. Perdón, lo voy a decir así, pero se cagó de miedo el 'Tata' Martino, tuvo miedo de Argentina, porque él como argentino los veía como gigantes, se cagó de miedo".

Por su parte Enrique Beas señaló que, para él, tampoco hay un amaño con dinero de por medio, pero también le deja a entender que el 11 inicial de Gerardo Martino ante Argentina fue para debilitar a México, pues no puso al mejor jugador de la Selección que es Edson Álvarez.

"Yo sí quiero hilar lo que está pasando hoy, que quede claro: no es que diga que la AFA le dio una platita al ‘Tata’ Martino, eso no hay. Pero lo que dan a entender ahora, más el dato que acaba de poner en la mesa Alejandro Gómez, estamos hablando de que hubo un cambio táctico, movimiento específico para debilitar, porque Edson Álvarez es el mejor futbolista de México".

Luis Castillo cree que es una cortina de humo previo al Final Four de la Nations League

Luis Castillo se unió a la transmisión de RÉCORD+ y para él, todo lo que se dijo este martes en diferentes medios de comunicación, es una cortina de humo para desviar la atención y proteger a Jaime Lozano si pierde este jueves ante Panamá.

"A mí me extraña que hayan caído en el juego, porque esto no es más que una cortina de humo. No tengo pruebas, pero tampoco ninguna duda que esto en un halo protector. Ahorita se debe de estar hablando de Jimmy Lozano, qué va a pasar si pierde mañana. Creo que la operación, para voltear a Miami es a destiempo".

Cabe destacar que, en este programa de RÉCORD+ llamado 'MartinoGate', contó con Norberto Scoponi como invitado, donde dio su punto de vista sobre este tema, pues él era el auxiliar técnico de Gerardo Martino en esa Copa del Mundo en 2022.

