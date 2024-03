Raúl Jiménez sobre su ausencia en el Tri: 'Espero que sigan contando conmigo'

Raúl Jiménez no fue incluido en la convocatoria de Jaime Lozano para los juegos que sostendrá México esta semana en el Final Four de la Nations League, algo que para el delantero tricolor fue "duro" y "difícil".

En entrevista con Claro Sports, Jiménez contó que habló con 'Jimmy' antes de que diera a conocer la lista y expresó su deseo de que "sigan contando" con él una vez que esté al cien por ciento tras superar su lesión.

“Es difícil, es duro, pero también entiendo la decisión. Jimmy estuvo en contacto conmigo, me avisó que no iba a estar en la convocatoria. Espero que siga contando conmigo, quería que me repusiera al cien por ciento para no forzar algo que al final pudiera ser contraproducente. Me dijo que estuviera tranquilo”, explicó.

Además, el delantero mexicano confesó que se visualiza jugando la próxima Copa del Mundo, pues considera que todavía tendrá algo que aportar al equipo.

“Me veo en el Mundial. No sé si titular o no, yo trabajo para eso, para ser el jugador importante, para estar ahí. Qué mejor que haya siempre esa disputa por un puesto, son cosas que le hacen bien a la selección. Me siento bien, no sé si como titular, como relevo, pero siento que puedo aportar mucho todavía”, agregó.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: RODERICK MILLER ASEGURA TENER CONFIANZA EN VENCER A MÉXICO: 'ES MOMENTO DE DAR ESE GOLPE'