Raúl Jiménez retó al Dibu Martínez: 'Para que vea que no es tan fácil atajarme'

El juego entre la Selección Mexicana y Argentina en Qatar 2022 se comenzó a calentar desde que se viralizó el video en el que Emiliano Martínez decía: 'Easy, easy (fácil, fácil)' cuando vio por la televisión que el Tricolor sería rival de la Albiceleste en el Mundial.

Y ahora fue Raúl Jiménez, delantero mexicano, el que echó más leña al fuego al retar al arquero argentino a detenerla un penalti.

En entrevista con Star+ le preguntaron al Lobo Mexicano: '¿Si hay penal para México (en Qatar 2022 ante Argentina), lo pateas tú?, a lo que Raúl respondió: 'Sí, claro. Es más, ni tengo que ir por la bola, ya me la van a pasar'.

Entonces, el periodista Sebastián Vignolo advirtió a Jiménez que el 'Dibu' Martínez "es de hablar" para distraer a sus rivales al momento de cobrar un penalti, lo que provocó la advertencia del mexicano.

"No pasa nada, ya lo conozco. Lo he visto y sé lo que hace. A ver si algún día me toca aquí en Premier League patearle uno primero y para que vea que no es tan fácil (atajarlo), aseguró Jiménez.

En caso de darse este duelo será primero en Qatar 2022, pues Wolverhampton y Aston Villa, donde milita 'Dibu' Martínez se medirán hasta 2023, en duelo por la Jornada 19 de la Premier League, programado para el 2 de enero en Villa Park.

De 34 penales que Raúl ha cobrado en su carrera hasta el momento, ha anotado en 30 ocasiones para una efectividad del 88 por ciento.

