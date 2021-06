Potro Gutiérrez: 'La Selección que va a participar en Tokio tiene un perfil extraordinario'

Una de las claves para tener éxito en los Juegos Olímpicos es contar con una preparación previa integral que sí pueda llevarse a cabo como sucedió hace casi una década cuando el Tricolor pudo conquistar la Medalla de Oro en Londres 2012. Raúl Gutiérrez, con amplia experiencia en selecciones juveniles, detalló lo importante de saber ya con quién contará el actual entrenador Jaime Lozano de cara a la participación en tierras niponas, sobresaliendo por supuesto el nombre de los refuerzos mayores y algunos futbolistas que cumplen con la edad como Diego Lainez.

“Este equipo que va a participar en Tokio tiene un perfil extraordinario, veo un gran grupo de futbolistas que a diferencia de la selección del 2015 muchos ya están prácticamente consolidados y eso hay que destacarlo, son jugadores hechos y derechos ya en Primera División".

“Eso nos debe dar un buen montaje de lo que es la experiencia y hemos platicado un poquito con Jimmy (Lozano) y este cierre de preparación va a ser fundamental para los alcances que tiene esta selección. Un punto clave en el equipo del 2012 para que lograra lo que hizo fue el trabajo que tuvieron previo para entrar a los Juegos Olímpicos. Por eso hablo de que estos 25 ó 30 días veas con quién cuentas o vas a ir”, indicó el Potro a RÉCORD.

El estratega azteca no comprende totalmente la decisión de algunas instituciones de no prestar a ciertos jugadores como sucede en específico con los que están en Europa. A lo mucho se perderían cinco partidos con sus clubes.

“Es un poco complejo porque uno pretendería tener a la mejor plantilla. Los jugadores con este torneo de los Olímpicos se perderían máximo cinco partidos. Entiendo que son activos de los clubes, pero los partidos son más valiosos para los palmares de una selección y de una representación nacional que para el futbol local. Ojalá que esta parte se vuelva un tema más de apoyo y conciencia”, apuntó.

Aunque la Selección Sub 23 no pudo tener el éxito anhelado en las Olimpiadas de Río de Janeiro 2016 al no superar la fase de grupos, Gutiérrez valora los logros durante todo el proceso en el que estuvo al frente del conjunto nacional.

“La gente está equivocada porque todo mundo sabe que el proceso olímpico están otros torneos que son Centroamericanos, Panamericanos, Preolímpico. Fueron tres finales de cuatro, entiendo que los Juegos Olímpicos son la cereza del pastel, pero eso no quita los logros y el proyecto que se hizo con estos jugadores. Esta es una cuestión de perspectivas y resultados y la mala fortuna que tuvimos en Juegos Olímpicos de ninguna manera demerita todo el gran proceso que tuvo esta Selección”, precisó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:CHEPO DE LA TORRE SOBRE EL TRI: 'JUGAR BIEN ES INTERESANTE, PERO HAY QUE REDONDEAR CON EL RESULTADO'