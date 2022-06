Piojo Herrera: 'El Tri no está funcionando'

Miguel Herrera, técnico de Tigres y antiguo entrenador de la Selección Nacional, se dijo inconforme con el funcionamiento del Tricolor en sus últimas exhibiciones; el mandamás reconoció la labor de Gerardo Martino en sus inicios, pero en su análisis el presente representa un panorama completamente distinto y a la baja.

"Yo, como entrenador, me parece que la selección no está funcionando. Para lo que yo vi en los inicios y lo que hizo el Tata cuando llegó, hizo un año extraordinario, empezó todo muy bien. Hoy en día me parece que no está funcionando nada de lo que pone en la cancha, el otro día cambió a línea de cinco y Uruguay nos pasó por encima, ayer regresa a su formación madre, que es la que mejor domina el equipo, y tampoco se vio tan avasallador", detalló el Piojo en entrevista para MARCA Claro MVS.

Pese a todo, Herrera espera que la situación mejore para Martino y México de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022, competencia en la que el Tri se medirá a Argentina, Polonia y Arabia Saudita,

"Eso es lo que yo veo como técnico, como aficionado no me gusta pero me toca apoyar y desde acá desear que recupere, que retomen todos los muchachos y el técnico lo que hicieron al principio porque viene un Mundial muy disputado, una fase de grupos que no va a ser fácil. Todo mundo ve nada más a Argentina pero los equipos hoy son muy fuertes, Polonia es un equipo sólido, fuerte... Ojalá cambie y radicalmente se vea otra selección, obviamente que nos gustaría ver a México mucho mejor", apuntó Miguel.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHINO HUERTA SOBRE SU PASO POR CHIVAS: ‘ME HIZO FALTA CONTINUIDAD’