Pese a desafortunado debut, Jimmy Lozano confía en Julián Quiñones: "Pronto veremos goles"

No fue el mejor debut con el Tri para Julián Quiñones, sin embargo, el propio Jaime Lozano no dudó en asegurar que es cuestión de tiempo para celebrar los goles del delantero con la Selección Nacional ya que el escenario en Honduras no ayudó en la presentación del naturalizado.

“Vi que Érick no estaba encontrando espacios, que nos estaba costando mucho trabajo, el partido estaba siendo muy físico y creo que el partido estaba para Julián siempre y cuando lo encontráramos, lamentablemente lo encontramos poco, no era un partido fácil para debutar para Julián, pero dentro de lo que cabe es un jugador con gran capacidad. Físicamente nos ayuda muchísimo y estoy seguro que pronto veremos los primeros goles de Julián”, afirmó el entrenador nacional.

Sobre la elección de Orbelín Pineda en el once titular por encima de Uriel Antuna, que había venido demostrando cosas interesantes con el combinado azteca, el Jimmy explicó que buscó guardar la velocidad del jugador cementero para el segundo tiempo ya cuando los rivales tuvieran un desgaste físico.

“Un poco por tener la pelota, Jorge (Sánchez) es muy largo y aparece bien por la banda, sabía que en el segundo tiempo Uriel Antuna podría ser más desequilibrante, tener más espacios, tener a un rival más fatigado por el primer tiempo y son decisiones, así como cuando te decides por un jugador y ganas y parece que todo está bien y para mí no lo está, hoy creo que no estuvimos a la altura del partido”, aclaró Jaime Lozano.

