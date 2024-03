Pedro López tras avanzar a Semifinales de Copa Oro W: "Aspiro a más"

Este domingo la Selección Mexicana Femenil aseguró su pase a las Semifinales del torneo después de vencer a su similar de Paraguay en los Cuartos de Final de la Copa Oro W 2024, donde se enfrentarán a Brasil por un pase a la Final del certamen.

Luego del encuentro, en donde México termina ganando con lo justo al seleccionado guaraní, el entrenador del combinado nacional, Pedro López, aseguró en conferencia de prensa que, a pesar de estar contento con lo realizado hasta el momento, no se queda satisfecho y buscará acceder al último partido de la Copa Oro.

"Si me lo hubieran dicho antes de empezar el torneo, que las semifinales estaban bien, diría que sí. Ahora aspiro a más, no nos vamos a quedar con las semifinales, vamos a tratar de llegar a la final", comentó Pedro López tras asegurar su pase a las semifinales de la Copa Oro.

Pedro López también comentó que reservó algunas jugadoras pensando en que podrían llegar a esta instancia, entendiendo que Brasil es una de las selecciones favoritas para ganar la primera edición de la Copa Oro W en 2024.

"Es importante que todas las jugadoras hayan participado, excepto dos guardametas, para contar con ellas para una posible semifinal de Copa Oro. Hay alguna jugadora que quería reservar, las que han salido, pero no acerté al final para que no hubiera caos al final del juego. La receta no es compleja. Ocasiones claras, 12, mientras las sigamos generando, seguiremos con optimismo, generando eso, le puedes ganar a cualquiera", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PEDRO LÓPEZ SE VA INSATISFECHO A PESAR DE LA CLASIFICACIÓN A SEMIFINALES: 'AL FINAL ME VOLVÍ LOCO'