Pavón sobre la Selección Mexicana: 'Chicharito sería convocado si el DT fuera mexicano'

La ausencia de Javier Hernández en la Selección Mexicana sigue siendo una incógnita, ya que actualmente atraviesa un gran momento con LA Galaxy, sin embargo, Carlos Pavón, histórico futbolista hondureño, aseguró que el Chicharito sí sería tomado en cuenta por el Tri si estuvieran dirigidos por un director técnico mexicano.

"Yo me pongo a pensar… si no estuviera el Tata, si estuviera un técnico mexicano en la selección, ¿estaría Chicharito en la selección? Por supuesto que sí, por el rendimiento que ha mostrado Chicharito, me parece que ha hecho puntos y méritos para que esté en la Selección Mexicana", mencionó.

Gerardo Martino ha sido fuertemente criticado y señalado por no convocar a Javier Hernández, sobre todo por la falta de gol que ha habido en el combinado tricolor durante los últimos partidos correspondientes al Octagonal Final en busca del boleto al Mundial de Qatar 2022.

En su momento, Jared Borgetti, segundo goleador de México, habló del tema y declaró que preferiría tener como delantero al Chicharito antes que a Raúl Jiménez.

La última ocasión que Javier Hernández disputó un partido con la Selección Mexicana, fue en un amistoso ante su similar de los Estados Unidos en septiembre de 2019, siendo protagonista tras anotar uno de los goles para obtener el triunfo 3-0.

