Padre de Efraín Álvarez: 'Las federaciones me lo están traumando'

Las selecciones de México y de Estados Unidos han buscado quedarse con Efraín Álvarez; sin embargo, su padre Crescencio Álvarez aseguró que su hijo se ha "traumado" debido a los constantes llamados de ambos combinados.

"Son decisiones muy difíciles porque las federaciones me lo están 'traumando' porque le llama uno, le llama el otro, le llaman los dos al mismo tiempo. Cuando iba a estar la lista de Preolímpicos lo llamaron, luego Estados Unidos también lo puso y luego lo sacó y por ahí en las redes sociales tiraron un “whatsapsito” de 'ahí se lo dejamos, a ver si lo llaman'", declaró Crescencio Álvarez en entrevista para TUDN.

De momento, el jugador de Galaxy fue convocado por el Tata Martino para la gira por Europa, pero sin importar la decisión final que tome Efraín, su padre aseguró que siempre tendrá el apoyo de sus familiares.

"Nosotros, juegue donde juegue lo vamos a apoyar, ya sea en México o en Estados Unidos, la decisión es de él, no quiero que el día de mañana mi hijo diga 'por culpa de mi papá yo estoy aquí', si él decide jugar para México felicidades, si él decide Estados Unidos, igualmente. Yo en eso no me meto porque ya lo dejé ser un adulto, desde el momento que él cumplió 18 años para nosotros ya es un adulto y sus decisiones las toma él y con apoyo de su madre, sus hermanos, tíos y primos porque todo mundo lo alaba, la decisión de él ya lo único que nos toca es apoyarla", aseguró.

