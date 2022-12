Pachuca: Erick Sánchez confesó estar dolido tras no ir al Mundial de Qatar 2022

Erick Sánchez, futbolista de los Tuzos del Pachuca, expresó que quedó dolido después de no haber sido considerado por Gerardo Martino como uno de los 26 futbolistas que asistieron al Mundial de Qatar 2022.

El centrocampista de los hidalguenses señaló que trató de hacer un buen trabajo para ser parte de la selección mundialista, pero entendió que no era algo que decidiera él, por lo que su trabajo era hacerle difícil al estratega tricolor su ausencia del combinado nacional.

En entrevista con TUDN, Sánchez expresó que "cuando veía los partidos me sentía como un aficionado y me dolía un poco sentir que pude haber hecho algo. No se dio, ojalá pueda seguir de la misma manera para que el siguiente pueda ayudar al equipo y demostrar. Hay compañeros que lo hicieron de buena manera como Luis (Chávez), es algo de reconocer lo bien que fue a hacer su trabajo allá en el Mundial”.

Y añadió que "Estoy tranquilo porque sé que yo trataba de hacer la lista difícil. Tal vez ahí se la pude complicar al profe Gerardo Martino. Por esa decisión estoy tranquilo, sé que ellos tenían su decisión. Traté de hacer lo mejor que pude. No me llamaron y no quedó en mí. Ahora sé que tengo que seguir trabajando para poder meterme en el siguiente proceso mundialista".

Finalmente, Erick Sánchez dijo que alguien que puede tomar la dirección técnica de la Selección Mexicana es su entrenador en Pachuca, Guillermo Almada, quien cuenta con todos los méritos para estar al frente.

