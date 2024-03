Este jueves, la Selección Mexicana de Futbol buscará llegar a una nueva Final de la Concacaf Nations League, con la esperanza de poder conseguir el primer campeonato mexicano en este certamen

En la previa al encuentro ante Panamá, Orbelín Pineda habló sobre lo que se viene ante de enfrentar a la selección canalera donde, el jugador del AEK Atenas, aseguró que el encuentro de las semifinales del Final Four ante la selección centroamericana es una linda oportunidad para poder conseguir el ansiado título de la Nations League.

"Tenemos una gran revancha, no la hemos pasado de la mejor manera los torneos pasados, quedamos en segundo, en tercero, creo que este es un gran reto para poder ganar, no lo tomamos con presión porque para eso trabajamos, cada jugador sabe lo que tiene que hacer, tenemos una gran oportunidad y sabemos que lo haremos de la mejor manera", comentó en zona mixta Pineda.

Además de esto, Orbelín Pineda aseguró que no puede y no deben subestimar a Panamá, recordando que Honduras vino a la cancha del Estadio Azteca y complicó el pase de la Selección Mexicana de futbol al Final Four y a la Copa América de este verano.

"Es un gran rival, vamos a dar lo mejor posible, todos queremos llegar a la Final, no podemos menospreciar a ningún equipo, va a ganar el que lo haga mejor", finalizó.

