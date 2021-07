Orbelín Pineda: 'Es complicado suplir al Chucky Lozano en Selección Mexicana'

En el juego ante Trinidad y Tobago, Hirving 'Chucky' Lozano tuvo que salir del juego después de un aparatoso choque con el portero trinitario lo que a la postre también lo marginó del resto de la Copa Oro y de las canchas por las próximas 6 a 8 semanas.

Ante la ausencia de Lozano, Gerardo Martino se decidió por Orbelín Pineda para el siguiente juego ante Guatemala para ocupar la posición del jugador del Napoli, algo que el propio mediocampista de Cruz Azul reveló, no es fácil.

"Es complicado porque realmente el Chucky es muy importante para nosotros. La verdad, tanto en la cancha como afuera, es un tipo que quiere más, que quiere trascender y realmente si nos cuesta demasiado no tenerlo", confesó Pineda en entrevista para TUDN.

"Todos los jugadores que estamos acá sabemos el propósito que tenemos y tratamos de hacerlo de la mejor manera. El que le toque jugar o el que esté en la banca tiene que apoyar sí o sí. Sabemos bien que los 11 lo tienen que hacer de la mejor manera y por algo los escoge el profesor", añadió.

Además, el Maguito habló sobre la responsabilidad de portar el número '10' en el Tricolor.

"Me pongo a pensar más sobre lo que es la Selección Mexicana, me siento muy orgullo y ahora que me toca el '10', me siento natural, no siento presión ni nada de eso, me siento muy tranquilo, trato de dar lo mejor de mí, mi mejor versión y ayudar a mi equipo", resaltó Pineda.

