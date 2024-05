Moisés Muñoz afirma que nunca recibió explicaciones de Miguel Herrera por no ser llamado a Brasil 2014

El exarquero del América, Moisés Muñoz, reveló en entrevista para RÉCORD que nunca habló con Miguel Herrera sobre los motivos por los que quedó fuera de la Copa del Mundo de Brasil 2014.

Muñoz aseguró que el estar en un Mundial fue una meta que no cumplió, por lo que enfatizó que era irrelevante pedirle una explicación a Herrera del motivo por el que no fue convocado y no quiso volver a tocar el tema.

“Yo creo que eso es algo que tendrían que preguntarle a Miguel. La verdad es que yo no tuve oportunidad de hablar con él antes ni después de ese Mundial. Me volvió a llamar a selección después del Mundial de 2014, pero nunca tocamos el tema. La verdad es que era irrelevante tratar de pedirle una explicación y tampoco él me la dio.

“Pero realmente fue un tema que ya no se volvió a tocar y yo seguí siendo seleccionado, seguí yendo a selección incluso después de que Miguel dejó la misma y no hubo necesidad de tocar ese tema”, señaló.

De igual manera, el exportero enfatizó que, pese a que estuvo cerca en dos ocasiones de ir a un Mundial, no logró cumplir con el objetivo de representar a México en la justa más importante del futbol.

“Estoy plenamente satisfecho con la manera como se desarrolló mi carrera, cómo inicié, cómo terminó, la verdad estoy muy contento de ello, tuve la fortuna de poder decidir cuándo retirarme, de hacerlo con toda la conciencia de querer hacerlo y de hacerlo en un momento correcto, y si hay algo que tal vez se me escapó y de lo cual no me arrepiento, pero si me hubiera gustado vivir esa experiencia, fue el haber jugado un mundial.

“El haber asistido a un mundial como jugador, ser parte de una selección mundialista, lo cual lamentablemente no lo pude cumplir, me quedé muy cerca en dos ocasiones, en Alemania 2006 y en Brasil 2014, pero estoy muy satisfecho, muy contento con cómo fue mi carrera", concluyó.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: FIDALGO NO DESCARTA JUGAR PARA MÉXICO EL MUNDIAL DEL 2026