Memo Ochoa sobre Tri Olímpico: 'Hay equipo para ganar algo en Tokio'

Guillermo Ochoa aseguró estar ilusionado por participar en unos Juegos Olímpicos y confía en que el equipo mexicano pueda ganar una medalla.

"Será algo fantástico, es algo que ilusiona a todos, me ha tocado vivir mundiales, me ha tocado estar en unos Juegos Olímpicos, me emociona ganar una medalla", aseguró en entrevista con ESPN.

El portero del América destacó el gran trabajo que ha hecho Jimmy Lozano con el equipo, y aseguró que pueden competir y soñar en grande.

"Hay un grupo excelente de futbolistas, como personas, hay equipo que puede competir, que puede ganar algo, lo importante es que jalemos todos para el mismo camino, que se tenga un apoyo incondicional", finalizó.

