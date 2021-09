Memo Ochoa: 'El mensaje de la prensa es equivocado, la eliminatoria no se pasa caminando'

Aquella frase de Ricardo La Volpe, de "calificar caminando" en 2005, tiene que quedar borrada de la mente de la afición mexicana, así lo recalcó Guillermo Ochoa, capitán del Tricolor, quien dijo que a pesar de haber vencido a Jamaica 2-1, ningún partido será fácil.

"Estoy muy contento porque arrancar con un triunfo no es sencillo porque las eliminatorias siempre son complicadas, y contento porque el mensaje que en los últimos años se ha mandado de la prensa a la afición y a los jóvenes futbolistas creen que las eliminatorias se pasan caminando y es mentira, no existe eso, tenemos que eliminar eso del dialogo, de decirlo.

"Porque nos topamos equipos que hacen este tiempo, se tiran, entra la camilla y no la usan, arbitrajes no tan buenos, ya vimos las razones de porqué no existe el VAR, y el día de hoy había que ganar, ganar en casa una eliminatoria siempre es importante, sumar de a tres en el Azteca va a ser clave", dijo a TUDN.

@yosoy8a: "Estoy muy contento porque arrancar con triunfo no es sencillo, unas eliminatorias siempre son complicadas" EN VIVO#CaminoACatar | #SubaleHayLugares pic.twitter.com/BY9vqNV7Rl — Contacto Deportivo (@ContactoTUDN) September 3, 2021

Asimismo, el portero mexicano dijo que lo ocurrido en la Copa Oro y la Nations League ya es pasado y ahora tanto él como sus compañeros deben concentrarse en las eliminatorias mundialistas.

"Lo que se vivió en el verano ya está, se llegó a la Final de los dos torneos, es bastante positivo, después habrá que ver cómo se jugó y creo que se jugó bien, hoy después del 1-0 nos faltó esa contundencia, pero es parte de irse soltando porque hay mucha gente que juega sus primeros partidos de eliminatoria y es normal el nerviosismo y este estadio con gente es otro y lo tenemos que hacer pesar", señaló.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HENRY MARTÍN TRAS GOL ANTE JAMAICA: 'ES EL QUE MÁS ME HA GUSTADO CON LA SELECCIÓN'