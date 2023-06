Guillermo Ochoa tiene muy claro su objetivo con la Selección Mexicana: jugar su sexta Copa del Mundo en 2026, la cual se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

El portero azteca sabe que es un reto difícil por diversos motivos, aunque admitió que existe un rival particular, el tiempo.

"No va a ser fácil, no es fácil decirlo de entrada, Tengo un rival importante que es el tiempo, pero aquí estoy porque tengo ganas de estar con la selección, de estar con mis compañeros, de apoyarlos, de ayudarlos a crecer; ayudarles desde mi perspectiva y experiencia como un seleccionado de muchos años", explicó en entrevista con TUDN.

Además, enfatizó que tiene una ventaja para conseguirlo, pues goza de estar bien físicamente y nuna ha sufrido una lesión de consideración. También, detalló que es consciente de su rol en el equipo gracias a su experiencia, algo con lo que puede ayudar a los más jóvenes.

"Afortunadamente, toco madera, de que a lo largo de mi trayectoria no he tenido una lesión mayor. Obviamente el tiempo va jugando en tu contra, pero al estar bien físicamente y estar bien preparado, ya llega una edad que lo más importante es la cabeza y ahí tengo esa energía aún después de 18 años en selección y quiero seguir más.

"Porque sé que puedo aportar, no nada más por estar, me siento bien y voy a seguir compitiendo a un alto nivel y fuera de la cancha puedo aportar a mis compañeros. Si un día no juego sé como apoyarlos, creo que esa competencia les va a beneficiar a ellos", agregó.

