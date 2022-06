Matador Hernández: 'Si Chicharito no cuestiona ausencia en el Tri no es un jugador con carácter'

Luis 'Matador' Hernández señaló que a Javier 'Chicharito' Hernández le ha faltado mostrar carácter, pues durante gran parte del proceso de Gerardo Martino al frente de la Selección Mexicana ha estado 'borrado' de las convocatorias, y el goleador de Los Angeles Galaxy no ha cuestionado al entrenador argentino por su decisión de marginarlo.

“Javier ha estado callado y se ha dedicado al futbol, respetuoso de la decisión del Tata, y no ha cuestionado por qué no está, y si Javier no lo hace pues no es un jugador de carácter, para mí”, declaró en charla con RÉCORD.

Sobre si considera que el delantero del Galaxy hace falta en el equipo Tricolor, el ‘Matador’ admitió que el jugador tiene calidad y gol; sin embrago, cree que mientras el combinado mexicano no aprenda a jugar en conjunto, no servirá de nada que sea convocado.

“Javier siempre se ha distinguido por sus goles con la Selección, pero si la Selección no juega para el común del equipo, aunque vaya el 'Chicharito' no va a pasar nada”, finalizó el exjugador de América, Necaxa, Cruz Azul, Monterrey, Tigres UANL, Boca Juniors y LA Galaxy.

Durante el proceso del estratega argentino, el 'Chicharito' no ha sido requerido en el conjunto azteca de 2019 a la fecha, algo que ha levantado demasiada polémica, pues ante la crisis de goleadores que atraviesa el equipo mexicano, el Tata prefirió llamar al atacante naturalizado mexicano, Rogelio Funes Mori.

