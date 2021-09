Martino sobre posible incorporación de Jiménez: 'Siempre tenemos expectativas'

A pesar de que Raúl Jiménez fue bloqueado por la Premier League para reportar con el tricolor antes del duelo ante Jamaica, Gerardo Martino dejó abierta la posibilidad para que el atacante del Wolverhampton pueda unirse de cara a los duelos ante Costa Rica y Panamá.

“La importancia de Raúl no hace falta resaltarla. Es vital para nosotros contar con él, sobre todo que después de la lesión importante que tuvo porque hace mucho tiempo que no viene con nosotros, estuvimos en permanente contacto con él, tenía muchos deseos de estar en el inicio de la eliminatoria. La Federación sigue con los pasos que hay que seguir, no tengo una postura sobre las posibilidades que tenga de venir después del primer partido, pero siempre las expectativas las tenemos”, explicó.

Si bien es cierto que Jiménez es uno de los jugadores de más confianza para el ‘Tata’, el timonel argentino aseguró que no hay excusas para arrancar con el pie derecho la clasificación rumbo a Qatar 2022, mucho menos por jugar a puerta cerrada ante Jamaica.

“Las ausencias ahí están, pero tenemos una responsabilidad y no podemos quedarnos detrás de los futbolistas que nos faltan. No es excusa para nosotros. La realidad es que todos estos imponderables que se presentaron, la suspensión del ingreso de público en nuestra localía, lesiones de futbolistas, el no poder venir por parte de otros, son situaciones que están y reconocemos, pero no cambian nada nuestra posición respecto a cómo enfrentar la eliminatoria y tener que empezar con el pie derecho el partido contra Jamaica. Seguramente no es agradable jugar con el Estadio Azteca vacío, pero es una sanción que tenemos y debemos cumplir. Seguiremos adelante a la espera de que en otro momento podamos contar con el aliento del público”, añadió.

Por último, al ser cuestionado sobre los procesos anteriores que se vieron interrumpidos durante la etapa de clasificación, Gerardo Martino señaló que no hay forma de encaminar la eliminatoria que ganando desde el principio.

“Esperemos que esto no suceda (cortar el proceso). La mejor manera de llevar una eliminatoria tranquila es ganar partidos, tener un rendimiento convincente, con eso nos podemos encaminar más rápido en la eliminatoria”, finalizó.

