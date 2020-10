Martino: 'Pese a falta de minutos de Herrera y Guardado, se respeta su jerarquía'

Al ser cuestionado por el rendimiento de Andrés Guardado y Héctor Herrera en la victoria de la Selección Mexiana ante Holanda, Gerardo Martino, salió en defensa de los centrocampistas mexicanos, quienes, a pesar de perder protagonismo en la Liga española, su jerarquía no está puesta en duda.

En ese sentido, el ‘Tata’ mencionó que mientras su participación con el Betis y Atlético de Madrid no vaya a cero, su jerarquía será tomada en cuenta con el Tri.

“Héctor y Andrés, lo que digo es que la jerarquía es muy difícil no reconocerla y valorarla y no tenerla en cuenta; más allá de que estén teniendo minutos o no, se confía en ellos y esto lo han hecho por mucho tiempo, son jugadores que a nosotros nos dan tranquilidad en el manejo de la pelota. Yo tengo un profundo respeto por la carrera de ellos dos y no me resigno a no contar con ellos”, dijo Martino.

Por otra parte, el timonel argentino se dijo despreocupado por la falta de contundencia de Raúl Jiménez en el encuentro, ya que a su consideración es más importante que el equipo tenga suficiente volumen de juego.

“Merecimos ganar, pero no por goleada, pudimos hacer un gol más como ellos pudieron empatar, la contundencia se mejora como todo lo que se trabaja, lo importante es generar también, ponernos uno contra uno, crear situaciones y en algún momento el gol lo van a hacer, me preocupa más generar las situaciones, ya habrá tempo de conseguir la contundencia”, apuntó.