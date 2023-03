Tras el debut de Diego Cocca con México, el comentarista de ESPN, Mario Carrillo, criticó durante el programa Futbol Picante el funcionamiento del Tri, pues consideró que "la idea de este equipo es lejos la de una selección nacional", sin embargo, también aseguró que el conjunto mexicano mejorará con el paso del tiempo.

Asimismo, el exentrenador dijo que se debe tener paciencia al proceso de Cocca para que el argentino pueda plasmar sus ideas en la cancha.

"La idea va a venir después, tiene muy poco tiempo trabajando este equipo, tiene poco tiempo Cocca, pero este equipo va a mejorar, sin duda, simplemente los está observando”, explicó.

No obstante, Carrillo enfatizó que el primer tiempo frente a Surinam no fue nada bueno, incluso, reconoció que el cuadro caribeño fue mejor en ese momento.

El duro mensaje de Mario Carrillo https://t.co/ls6NdEprIk — Futbol Picante (@futpicante) March 24, 2023

“Este equipo no tiene trabajo. No hay idea de un 4-3-3 para nada. En el primer tiempo no existimos, hasta el rival se vio más fuerte y más potente. Este equipo no tiene conjunto”, indicó.

La Selección Mexicana se medirá este domingo a su similar de Jamaica en la cancha del Estadio Azteca en partido correspondiente a la Jornada 6 de la Concacaf Nations League.

