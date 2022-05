Marcelo Flores: 'Representaré a la Selección Mexicana por el resto de mi carrera profesional'

Marcelo Flores tomó la decisión de representar a la Selección Mexicana durante su trayectoria como futbolista profesional. El joven de 18 años dio a conocer los motivos que lo llevaron a quedarse en el Tri.

"Canadá e Inglaterra siempre serán parte de mí. Me han ayudado a crecer y convertirme en la persona que soy. Aunque mi corazón siempre tuvo el rumbo claro, mentiría si dijera que el proceso ha sido fácil.

"El amor y la conexión por varios países es un sentimiento muy difícil de explicar y el hecho de escribir estas líneas no significa que deje de sentir cariño por los tres países que han aportado a mi crecimiento. Amo Canadá. Amo Inglaterra. Amo México", publicó en su cuenta de Instagram.

Asimismo, el jugador del Arsenal destacó: "Aunque he tenido la oportunidad de representar a varios países y siempre he optado por regresar a los campamentos de la Selección Nacional de México y eso no es ninguna coincidencia. México me ha dado la oportunidad a mí y mis hermanas de sentirnos en casa aún cuando nuestro 'hogar' está a miles de kilómetros de distancia", añadió.

Por su parte, Marcelo fue contundente al mencionar que su elección se mantendrá 'por el resto de su carrera'.

"Durante este proceso me he cuestionado muchas cosas. ¿Cuánto español tengo que saber para representar a México? ¿Cuántos años de mi vida tengo que haber vivido en México para no sentirme culpable por representar a un país donde no he tenido la oportunidad de vivir? ¿Decir SÍ a un país significa que ya no puedo amar a los otros dos países que tanto me han dado?

"Hoy escribo con el corazón y deseo comunicar algo que tengo algún tiempo sabiendo internamente y que creo es importante que lo escuchen de mí directamente: Representaré a la Selección Nacional de México por el resto de mi carrera profesional", indicó.

