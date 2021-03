Luka Romero: 'Me gustaría ir a México y conocer cómo es su cultura'

Luka Romero fue tentado para jugar con la Selección Mexicana; sin embargo no siente un vínculo especial con el país donde nació, ya que apenas pasó los primeros tres meses de su vida en México, pero reconoció que le gustaría tener un mayor acercamiento con la cultura.

"No me acuerdo de nada porque estuve ahí como tres o cuatro meses. Me gustaría ir allí y así conocer cómo es la cultura del país donde nací", aseguró Romero para Goal en Español.

El jugador del Mallorca comentó que hubo acercamientos por parte de la Federación Mexicana de Futbol para poder convocarlo, pero tiene claro que será la playera de Argentina a la que desea representar.

"Sí, vinieron aquí a Mallorca (representantes de la Federación Mexicana de Futbol). Me pone contento que vengan de México a España. Fuimos a un restaurante y me platicaron cómo sería la situación con ellos", reveló.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LUCA MARTÍNEZ DUPUY: 'MÉXICO NOS DIO TECHO Y COMIDA HASTA HOY, POR ESO EL CARIÑO'