Layún reveló que fue medicado en concentración del Tri por ataque de ansiedad

No cabe duda que la presión que se vive al vestir la camiseta de la Selección Mexicana es fuerte, y así lo dejó saber Miguel Layún, quien reveló que tuvo que tomar medicamentos dentro de una concentración debido a un cuadro de ansiedad.

"No tengo ni medio pedo en decirlo, tuve un ataque de ansiedad, de pánico en una concentración de la selección, la pasé fatal, en una Fecha FIFA culerísimo, me tuvieron que dar medicamento para la ansiedad, nunca había tenido ningún caso de ansiedad hasta que me pasó esto, a la gente que lo ha vivido le digo, es de las peores sensaciones que he tenido", dijo Layún en el podcast 'Muy fuera de lugar' con Werevertumorro.

"En ese inter decía 'mi salud está primero, quiero seguir jugando futbol, no quiero seguir padeciendo ese tipo de ataques, igual mi tiempo en Selección ya está, igual no tengo que venir, no tengo que entercarme en seguir en Selección a cualquier costo. El ego es muy fácil que crezca, te hace tomar decisiones equivocadas, te piensas que eres más de lo que realmente eres. Justo me vino el ataque de pánico después de tener a mi hijo el más chido en el hospital, coincidió que reventé en Selección, al principio estuve muy negado a ir a Selección, pero era por ese miedo de experimentar la sensación y luego el ego, es mi sueño estar ahí, pero no lo necesitas", añadió.

El jugador de las Águilas del América dio a conocer que, tras la fiesta en la que fue involucrado, tuvo la oportunidad de hablar con Gerardo 'Tata' Martino para aclarar la situación. Al tiempo, el defensa mexicano levantó la mano para regresar a vestir la camiseta nacional.

"Hablé con Martino, le dije 'si en algún momento pasó algo que haya generado molestia, ofrezco una disculpa'. Hace año y medio que terminé de pasar un proceso emocional, curé heridas y dejé de lado pendejadas que he hecho", dijo Layún.

"Estoy tranquilo conmigo, con mi persona, con mis emociones y mis situaciones. Sería feliz de regresar a la Selección, de llegar y aportar lo que pueda, si me toca jugar, si me toca estar en la banca, si es seguir encaminando a los jóvenes a que exploten su potencial, si es exigiendo ahí dentro, lo que sea que me toque entendiendo los roles que hay, iría feliz de la vida", finalizó.

