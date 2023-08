La Volpe asegura que él no hubiera aceptado un Consejo de Expertos cuando dirigía al Tri

La Selección Mexicana anunció hace unos días que formará un Consejo de Expertos que tendrán la tarea de asesorar el proyecto de Jaime Lozano como entrenador del Tri.

Uno de los nombres elegidos fue el de Ricardo La Volpe, técnico de México de 2002 a 2006, sin embargo, el propio entrenador declinó la invitación debido a que no comparte esta nueva idea de trabajo.

Ahora, el entrenador argentino ha vuelto hablar sobre el tema y aseguró que él no hubiera aceptado la creación de este grupo cuando el dirigía a la Selección.

"Cuando se habló de esto (Consejo de Expertos), Jimmy todavía no estaba nombrado como el técnico de la Selección... No, no, no. Para nada (hubiera aceptado en su etapa como técnico). Respeto a toda la gente porque tienen su trayectoria y tienen un nombre dentro del futbol, pero no", explicó en entrevista para TVC Deportes.

