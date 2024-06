Julio González tuvo un debut soñado con la Selección Mexicana ante Bolivia

Debut soñado siendo capitán y manteniendo el arco en cero. Así fue el primer partido de Julio González con la camiseta de la Selección Mexicana y la victoria contra Bolivia siempre la recordará como una noche perfecta.

“Noche soñada, noche perfecta y no me queda más que agradecerle a todas las personas que confiaron en mí y a los que no confiaron porque me forjaron el carácter. Fue una noche para disfrutar y darle una alegría a nuestra afición que siempre nos apoya”, declaró al final del partido.

El arquero azteca aclaró que esta oportunidad la buscó desde hace muchos años y que espera sea el primero de muchos juegos pues consideró que está preparado para el desafío con el Tri.

“Estoy listísimo, es algo que soñé desde hace muchos años, va a ser un gran verano para la Selección y espero que sea el primero de muchos partidos que me toquen”, aseguró en entrevista con la misma Selección Nacional.

