Julián Quiñones ha sido uno de los mejores jugadores de la Liga MX en los últimos años, especialmente bajo las órdenes de Diego Cocca, es por eso por lo que cuando el estratega argentino llegó al banquillo de la Selección Mexicana, inmediatamente empezaron las especulaciones sobre la posible naturalización del atacante para defender la camiseta nacional.

Ahora, el hoy jugador del América confirmó que ya le había dado el sí a Cocca para jugar en el Tri y confesó que pese a que el argentino ya no es más entrenador del combinado nacional, él se mantiene con la ilusión de ponerse la verde.

"Sí, ya había platicado con Cocca, él fue el que me llamó y me dio la oportunidad y le dije que sí, porque lo respeto mucho y también por lo que vivimos es muy importante para mí y decidí aceptarlo. Hoy que ya no está Cocca sigo con la intención de jugar en el Tri", señaló en entrevista para TUDN.

ASÍ VA EL TRÁMITE DE NATURALIZACIÓN DE JULIÁN QUIÑONES

Antes de pensar en jugar en la Selección Mexicana, Quiñones deberá cumplir con el trámite de naturalización, mismo que ya inició e incluso ya hizo el examen.

"Bien, las cosas se están dando, ya pasé mi examen, estamos esperando nada más que llegue la carta. La verdad que si fue difícil el examen, ni algunos mexicanos lo hubieran podido pasar. Se me dio la oportunidad y decidí tomarlo", contó.

Así mismo, Quiñones agradeció todo lo que México le ha dado, pues fue aquí donde prácticamente comenzó su carrera en su paso por Venados, Tigres, Lobos BUAP, Atlas y ahora América.

"México me abrió las puertas para convertirme en la persona que soy ahora y creo que la manera de agradecerle por todo eso, creo que es jugando en la Selección y aportarle lo mejor de mí", comentó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FMF LAMENTA LOS HECHOS VIOLENTOS EN EL MÉXICO VS QATAR