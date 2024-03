Jimmy Lozano sobre Tata Martino: 'Nunca me van a escuchar hablar mal de él'

"Nunca me van a escuchar hablar mal de Gerardo", las palabras de Jaime Lozano luego de que algunos futbolistas salieron a decir lo que pasó con el Tata Martino durante la pasada Copa del Mundo asegurando que el técnico argentino siempre trabajó para obtener los mejores resultados, pero que el Tri no llegó en su mejor momento a Qatar 2022.

"Algo me enteré de que se abrió la caja de pandora como dices y cada quien es libre de comunicar lo que quiera, cada uno tiene una verdad y la forma de ver su situación; yo no tengo más que buenas palabras para Gerardo Martino, a mí y a mi cuerpo técnico nos trató de maravilla", confirmó en conferencia de prensa.

"Estuve muy pegado a él y vi que trabajó, después los resultados estoy seguro que él y todos nosotros hubiéramos querido que fueran distintos, pero es futbol y creo que la emoción y momentos importan muchisímo en esto y creo que no fue el mejor momento en el que se llegó a la Copa del Mundo", agregó.

Sobre la presión que existe de conseguir resultados para que se mantenga en el puesto, Jimmy explicó que la paciencia y respaldo a los proyectos son la mejor fórmula para conseguir logros, y desea que la FMF lo entienda de esa manera.

"Respaldo y confianza hay, sino yo no estaría aquí hoy,. Evidentemente en el futbol universal dependen mucho los resultados para darle continuidad a un proceso, lo hablaba con respecto a Panamá que ha respaldado procesos más allá de sus resultados inmediatos", apuntó.

"A mí me encantaría que pensaramos así, me toca estar aquí hoy, pero a mí me hubiera encantado que anteriormente se hiciera y posteriormente se haga porque cada vez lo tengo más claro porque vas creciendo", comentó Jaime Lozano.

