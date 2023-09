Jimmy Lozano sobre Alexis Vega: 'No está en su punto máximo'

Jaime Lozano habló sobre las lesiones que ha tenido Alexis Vega en su carrera. El estratega de la Selección Mexicana señaló que el jugador se tiene que hacer responsable y cuidarse más que todos, para volver a su nivel.

“Hay que ayudarle, estar cerca de él, mucho de su carrera depende de él, tiene que hacerse de su carrera. No es un jugador común, tiene que cuidarse más que todos”, mencionó el DT en conferencia.

La pesadilla más grande de un jugador es lesionarse meses antes de disputar un torneo o una competencia, Alexis, perdió la oportunidad de no llegar por una lesión.

“Él sabe que quedó fuera de una Copa, con jugadores que vienen atrás, el Chucky es uno, el Chino está de moda y vienen otros que quieren que comerle Ios pies. Es un gran muchacho y me encanta lo que hace en la cancha", argumentó Lozano.

El seleccionador señaló que el jugador rojiblanco no está en su punto máximo, sin embargo, confía que pronto lo recuperara, con base a su trabajo y esfuerzo.



“No está en su punto máximo, creo que de los mejores que llegaron al mundial anterior, con nosotros en Juegos Olímpicos de los que mejor nivel mostraron, ahora viene recuperando ese nivel, no está mal, si no, no estaría aquí, va a estar mejor, eso lo tenemos claro”, confesó.

Por su parte, Jimmy Lozano aseguró que Alexis es una persona madura y que es uno de los mejores jugadores en México.

"Alexis, es un jugador, una persona muy madura, le ha costado mucho estar donde está, es de los de más cartel en nuestro país”, declaró.

