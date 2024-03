Jesús Gallardo previo al Final Four de la Nations League: 'Estamos dolidos y en deuda'

México se medirá a Panamá en la lucha por el pase a la Gran Final de la Liga de Naciones de la CONCACAF este jueves 21 de marzo, y previo al partido, Jesús Gallardo, lateral del Tricolor, aseguró que es un torneo que tiene bastante valor en el plantel.

Además, el jugador de Rayados expresó que es un torneo donde han quedado a deber para la aficion, por lo que trataran de ganarlo este año. También aseguró que ven a Panamá como un rival complicado en la lucha por sus objetivos.

"La verdad que le damos mucho valor. Estamos dolidos y en deuda con este torneo de poderlo ganar. Ahora vamos a tratar de buscar el campeonato, de poder hacer historia y ganarlo por primera vez.

"No lo vemos como un rival sencillo (a Panamá), es una Selección que ha crecido muchísimo. Estamos enfocados en nosotros, pero también tratando de enfrentar el partido del jueves con mucha intensidad, con mucha personalidad y tratando de buscar el resultado", expresó Gallardo para los medios de comunicación.

'Jaime nos ha dado mucha confianza, estamos unidos': Jesús Gallardo

Jesús Gallardo habló sobre Jaime Lozano, donde expresó que ha sido un entrenador que les ha brindado total confianza y por eso quieren demostrarlo con buen nivel en el campo.

"Jaime nos ha dado mucha confianza desde que llegó y nosotros hemos tratado de responderle dentro de la cancha. Estamos muy unidos y estamos tratando de que todo de lo que se habla afuera no nos perjudique dentro y estar fuertes mentalmente", agregó el jugador de la Selección Mexicana.

En Monterrey, Gallardo ha dejado la lateral izquierda y ha empezado a jugar como extremo, una posición que, el propio Jesús, dice no desconocer y que se siente cómodo, pues jugará donde el entrenador le dé indicaciones.

"La verdad que me he sentido muy bien de extremo, ya había jugado ahí y me acomodo muy. También con la llegada de Gera (Arteaga), que está como lateral izquierdo, me he entendido muy bien, él está muy bien y es parte de, yo jugaré en la posición que me toque".

Sobre las declaraciones de Andrés Guardado: 'Cada quien puede opinar lo que quiere'

Andrés Guardado habló sobre la Selección Mexicana en diferentes medios de comunicación en las últimas horas, donde se expresó sobre el veto de Javier ‘Chicharito’ Hernández, sobre quién es mejor, si Memo Ochoa o Luis Malagón; fueron respuestas que se hicieron virales en redes.

Ante esto, Jesús Gallardo asegura que en el plantel no entren en discusión los temas que se hablan fuera del equipo, pues aseguró que cada uno puede opinar lo que quiera y se le respeta, pero no entraran en detalles dentro del Tricolor para evitar que les afecte en lo anímico y después en lo futbolístico.

"Lo que se habla afuera tratamos de que no nos mueva dentro, estamos muy unidos, muy juntos. Yo respeto la decisión de Andrés (de sus declaraciones), estuve varios años con él y lo respeto mucho, es un gran jugador y logro muchísimo, pero cada quien puede opinar lo que quiera.

"Yo estoy tranquilo, el grupo está tranquilo y no hemos hablado nada del tema ese, estamos en que lo que se habla afuera no rompa la unión, es lo más importante, que el grupo esté sano y lo que hablan afuera es opinión de cada uno", finalizó.

