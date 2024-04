Javier Aguirre confía en Jaime Lozano y su proceso en el Tricolor: "Estamos en buenas manos"

Javier Aguirre, director técnico mexicano del Mallorca, mostró confianza en el proceso de Jaime Lozano con la Selección Mexicana y señaló que el proyecto luce prometedor de cara a la Copa América de 2024 y a la Copa del Mundo en 2026. Asimismo, comentó que no está cerrado a trabajar de cerca con Jimmy para ayudar al fubol mexicano.

En una entrevista para TUDN, Aguirre señaló que a diferencia de procesos en el pasado, el de Jaime Lozano parece tener estabilidad. Asimismo, comentó que esa tranquilidad viene porque el cáracter de 'Jimmy' es muy ecuámime en todo momento.

A pesar de que México perdió la Final de la CONCACAF Nations League ante Estados Unidos, la permanencia de Jaime Lozano en el Tricolor no se puso en duda. Es por eso que el 'Vasco' señaló que este proceso va por buen camino de cara a la Copa América de este año y a la Copa del Mundo de 2026.

“Yo creo que a nivel interno, Jimmy y sus jugadores lo tienen muy claro, el objetivo es el Mundial. Yo los veo muy tranquilos y eso me genera a mí tranquilidad, no los veo dando bandazos, tomando decisiones sobre las rodillas, muy ecuánimes, no enganchándose, no siendo víctima de sus declaraciones. Es un cuate muy equilibrado emocionalmente, yo creo que estamos en buenas manos”, expresó Javier.

Asimismo, Aguirre comentó que no está cerrado a colaborar con el actual estratega de la Selección Mexicana. Y es que al tener buena relación con Juan Carlos 'La Bomba' Rodríguez, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Aguirre señaló que ha tenido comunicación con todos en la FMF, y ha dado sus puntos de vista sobre la actualidad del Tri. De igual forma, declaró que está encantado con que se le tome en cuenta para 'asesorar' el proceso de Jaime.

“Con Juan Carlos es una amistad de muchos años. Hablamos cuando lo nombraron y me dijo, ‘me gustaría que estuvieras cerca’. Yo encantado, soy mexicano, me encanta mi Selección, mi país, mi futbol y me gusta que se hable bien de él. Me pidió si podía estar a disposición de Jimmy para lo que quisiera y hay línea abierta. He hablado con él, no molesto, doy mi punto de vista, veo los partidos. Si son 3 o 5 de la mañana los grabo. Con Juan Carlos, Ivar, Duilio tengo buena relación, saben que cuentan conmigo”, sentenció.

