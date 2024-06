Jaime Lozano tras la goleada ante Uruguay: "No fuimos capaces de defender mejor"

Después de la goleada que Uruguay le propinó a la Selección Mexicana por 0-4, Jamie Lozano, director técnico del Tricolor, aseguró, entre otras cosas, que se va molesto por los errores que cometieron a la hora de defender ante un rival como la Celeste.

"No fuimos capaces de defender mejor los contraataques que nos hizo Uruguay, creo que tenemos que aprender a identificar patrones del rival, conocer sus fortalezas y nos puede pasar una vez, pero no nos puede pasar tres o cuatro veces, no es que me preocupe, posiblemente me moleste.

"Me molesta que no pudimos jamas, por más que quisimos quedar mejor parados a la hora de atacar y no quedar tan expuestos, eso es lo que más me molesta porque si queremos ser protagonistas, este tipo de rivales los encontraremos", dijo el Jimmy.

Otro de los puntos que tocó Lozano en conferencia, fue la rotación del equipo nacional, asegurando que frente a la selección de Brasil habrá un 11 inicial muy diferente al que vimos este miércoles en Denver, Colorado.

“Sabemos que con Bolivia iba a ser un cuadro, que con Uruguay iba a ser otro totalmente distinto y será otro contra Brasil, pero eso ya estaba pensado desde antes, estos jugadores eran los que más tiempo tenían de trabajo y tiempo con nosotros, y ahora con Brasil veremos caras más conocidas porque eso es lo que está pensado”, comentó el Jimmy en conferencia de prensa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ROBERTO ALVARADO TRAS CAER ANTE URUGUAY: "UNA DERROTA QUE DUELE"