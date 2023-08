Jaime Lozano señala que no le asusta la presión de estar en la Selección Mexicana

Jaime Lozano está consciente de la presión que implica ser el técnico de la Selección Mexicana; sin embargo, declaró que más allá del entorno, él se pone su propia presión, por lo que dejó claro que como interino o ahora como entrenador titular, tiene los mismos objetivos y la misma presión.

“La presión creo que primero me la pongo yo y así ha sido mi vida desde siempre, en la Copa Oro no me obligaron a nada, pero yo quería ganarla, la presión viene de dentro hacia afuera, pero no al grado de paralizarte, sé que estamos muy expuestos a muchas cosas en esta silla, pero hay que darles el valor a las cosas.

“Presión voy a tener siempre conmigo y que ahora tenga un proceso de tres años al Mundial sigo siendo el mismo, quiero ganar las mismas cosas y aunque tuviera un contrato de seis meses pensaría en la misma manera, me he manejado así, me gusta así y dar pasos firmes”, dijo.

En tanto, ‘Jimmy’, quien significa el regreso de un entrenador mexicano al Tricolor, reconoció que todos los técnicos que estuvieron antes de él, pese al tiempo y los logros, le dejaron algo bueno a la Selección Mexicana.

“Yo creo que en todos los procesos ha habido cosas buenas, hacían mucho que no había un técnico nacional en este puesto, todos por algo tuvieron la posibilidad d de estar aquí, todos le dejaron su sello”, expresó.

