Jaime Lozano dejó una buena sensación. Ivar Sisniega, Presidente Ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, comentó que quedaron muy agradecidos con el trabajo realizado por Lozano en la Copa Oro (torneo en el que México salió campeón).

"Estamos muy contentos con el resultado, quedamos muy agradecidos con él por el cambio que generó en el grupo tanto él como todo su cuerpo técnico. Estamos igual de contentos que los jugadores con él", mencionó Sisniega.

A pesar de esta buena sensación, Lozano no continuará al mando del cuadro Azteca, por lo que por el momento la persona que ocupará el banquillo de este equipo se mantendrá en una incógnita, aunque esto no significa que el mexicano esté descartado para un futuro: "La idea es que esta semana veremos el planteamiento que queremos hacer respecto a las decisiones que tenemos que tomar respecto a lo que se viene. No es un tema de votos, es un tema de criterios. Jaime Lozano está dentro del perfil. Claramente él ha hecho un buen trabajo y estamos conscientes de eso", sentenció el Presidente Ejecutivo de la FMF.

Respecto a una posible fecha en la que el Tricolor ya podría estar anunciando a su nuevo estratega, Sisniega comentó que esperan tenerlo para septiembre: "No, pero pensemos en unas dos o tres semanas, simplemente queremos agotar el proceso y tener un criterio bien definido. Claramente él (Jaime Lozano) ha hecho un buen proceso y estamos conscientes de eso"

Finalmente, Ivar destacó la importancia de que los jugadores se sientan cómodos y apoyados por la Federación Mexicana de Futbol: "Por supuesto, es importante que los jugadores se sientan unidos, que haya un buen ambiente, eso es muy importante y lo hablamos con ellos, les pedimos que nos tuvieran confianza y así lo entendieron. Hay una gran comunicación con los jugadores porque es relevante que se sientan apoyados por la Federación".

