Héctor Herrera a Chapito Montes tras dejar al Tri: 'Yo le diría que lo pensara bien'

Luego de que Luis 'Chapito' Montes tomara la decisión de no ir más a la Selección Mexicana, el mediocampista Héctor Herrera respetó la determinación del jugador de León, pero le aconsejó pensar bien las cosas.

El jugador del Atlético de Madrid afirmó que, pese a que lleva muchos años en el Tricolor, él no se cansará de seguir vistiendo los colores nacionales, pues es un orgullo y lo mejor que te puede pasar como futbolista profesional.

"Son decisiones personales que cada uno toma para bien propio o porque cree que es lo mejor. El profe (Gerardo Martino) creo lo comentó, que el Chapito dejó claro que quería darle oportunidad a los jóvenes y que él se sentía tranquilo o algo así, la verdad no estoy muy bien enterado de eso, pero son decisiones personales que uno debe de respetar", dijo Herrera para ESPN.

"Para todo jugador el sueño máximo es jugar en la Selección y digo cómo he tenido la oportunidad de jugar tantos años en la Selección y la verdad que no me canso ni me cansaré de seguir yendo, de seguir defendiendo los colores de mi país y es un orgullo, debe ser lo máximo que te debe pasar como jugador", añadió el mediocampista azteca.

"Yo capaz le diría que lo pensara bien, que pensará si vale la pena la decisión por la cual dejó a la Selección y que si es así, que está en todo su derecho de hacer lo que crea que sea mejor para él y su familia".

