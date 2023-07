Gerardo Espinoza, DT de la Selección Mexicana Sub 23: "El oro es obligado"

La Selección Mexicana Sub 23 buscará asegurar el primer lugar del Grupo A de los Juegos Centroamericanos con una victoria ante El Salvador. Los dirigidos por Gerardo Espinoza empezaron el certámen con una victoria de 2-0 ante República Dominicana, por lo que de ganar este duelo, amarrarían el liderato de su grupo.

Sin embargo, el primer lugar del grupo no es el objetivo, pues el estretega nacional aseguró que México está obligado a llevarse la medalla de oro.

Gerardo Espinoza tiene claro que la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos es una obligación y esta noche enfrentará al equipo anfitrión con quienes buscará conseguir su pase a las Semifinales, el técnico no niega que el metal dorado fue el objetivo desde un inicio.

“Ganar la medalla de oro, es para eso, sinceramente lo principal que tenemos que hacer aquí, lo mencionaba con los jugadores el otro día, hay que tener la certeza y la certidumbre de qué es lo que queremos, nos comprometemos a ganar esa medalla de oro y que México siga haciendo algo importante en estos momentos futbolísticamente a partir de estas categorías”, admitió el estratega nacional.

“Es preparar jugadores, si bien no tienes la olimpiada, la idea que me habían comentado de inicio era preparar estos jugadores, darle otra categoría, darles un plus, y prepararlos para la selección mayor”.

