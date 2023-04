Fernando Beltrán: 'Tengo la mente en el Mundial 2026'

Tener buenas actuaciones a nivel de clubes, abre la posibilidad para que los jugadores sean convocados por sus selecciones, y ese es el objetivo del mediocampista de Chivas, Fernando Beltrán, quien tiene como objetivo de mantenerse constante con el Tri para llegar al Mundial de 2026.

“Tengo la mente en el Mundial. Sé que son cuatro años y puede pasar cualquier cosa pero mi objetivo es llegar bien para el Mundial y competir para ganar ese lugar que siempre he querido”, dijo ante los medios.

Y aunque otro de los sueños que aún está presente para el ‘Nene’ es migrar a Europa, es consciente de que podría llegar a ser complicado por su edad, pero toma como ejemplo lo sucedido con el mexicano César Montes, quien logró cumplir ‘el sueño europeo’ con el Espanyol a sus 25 años de edad.

“No me gusta estar en lugares donde no estoy o no sé si vaya a ir. La realidad es que a mis 24 años ya es un poquito más complicado. El momento donde uno puede destacar y tener más chance de ir a Europa es a los 20, 19 años, donde tienes que marcar diferencia, yo hasta los 24 años me di cuenta de lo que tenía que hacer. Veo a Montes, se fue campeón en todos lados”, aseguró.

