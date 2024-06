Fernando Beltrán sabe que es momento del cambio generacional: "Copa América es una oportunidad única"

La nueva generación de futbolistas mexicanos están listos para aprovechar la oportunidad que se les presenta en la Copa América. Fernando Beltrán, volante de la Selección Mexicana, ha expresado su hambre de éxito antes del encuentro contra Uruguay, subrayando la importancia de esta competencia como un escalón hacia el Mundial.

“Es muy buena por el tema de la competitividad, que nos hacía falta a muchos de los que veníamos levantando la mano y apenas teníamos esta oportunidad. A mí ya me había tocado jugar contra Uruguay. Es muy importante mostrar una buena cara, competir al máximo y mostrar nuestro mejor lado para demostrar que estamos para lo que queremos, que es el Mundial”, comentó Beltrán.

Beltrán también expresó su gratitud hacia Jaime Lozano, el técnico de la Selección Mexicana, por la oportunidad brindada a muchos jugadores que han estado destacando en sus clubes. “Principalmente, siento que el dar oportunidad a muchos jugadores que vienen haciendo las cosas bien, el cambio se genera por nosotros mismos, en competir dentro de nuestros clubes, en buscar levantar la mano y buscar siempre un lugar. Eso es la mayor oportunidad que podemos generar nosotros dentro de la lista, para poder estar acá, pero es de resaltar y agradecer a Jimmy”, afirmó el volante.

Nene destaca liderazgo de Santiago Giménez y Edson Álvarez

El jugador de la Selección Mexicana destacó la importancia de la experiencia de sus compañeros que militan en ligas europeas. “La realidad es que está Santi, Edson, hay mucha gente que a pesar de que no es tan grande, tiene un rol importante donde te hablan, te tratan de ayudar, de orientar, de tomar todo esto con calma, de aprovechar la oportunidad. Creo que nosotros los que venimos levantando la mano, nos acercamos a ellos para que nos puedan dar un buen consejo”, mencionó Beltrán.

Beltrán es consciente de la dura competencia que enfrentará en el medio campo, pero está decidido a dar lo mejor de sí. “Siempre me ha tocado mucha competencia en esa zona, sé que hay buenos jugadores, está Charly, está el Chiquito, hay muchos jugadores que hacen las cosas bien, pero dentro de lo que me toca a mí, trato de hacerlo como lo vengo haciendo en mi equipo, trabajar con Jimmy los aspectos que sean más ofensivos. Simplemente es eso, quiero aportar al equipo. Hacer lo que el director técnico me pida”, explicó.

