Exdueño del Atlante sobre Piojo Herrera: 'Es el ideal para dirigir a la Selección'

La Selección Mexicana sigue recibiendo candidatos para tomar las riendas del Tri de cara a la próxima Copa del Mundo de Qatar 2022, siendo Miguel Herrera el favorito de muchos para ser el nuevo timonel del equipo en caso de que Gerardo Martino sea destituido.

Tal es el caso de José Antonio García, exdueño del Atlante, quien consideró que el estratega de Tigres es el técnico perfecto para el equipo mexicano "Sin duda es el ideal para dirigirlos, con todo respeto para el señor Martino", dijo el exdirectivo.

García comparó las etapas del Tata y Juan Carlos Osorio debido a los resultados que se tienen y obtuvieron en el proceso mundialista pasado y aseguró que el delantero de Rayados no era la solución al ataque de la Selección Mexicana.

"Es como con Juan Carlos Osorio, tuvo buenos resultados pero con sus rotaciones, que no las hacía el Real Madrid ni Brasil, el único que lo criticó fui yo. Y no me había metido con Martino pero hoy, con todo respeto, Funes Mori no es la solución al equipo nacional", agregó.

El exdueño del Atlante opinó que no se puede castigar al Chicharito, por lo que aseguró que Miguel Herrera hablaría con el futbolista del Galaxy y con Carlos Vela.

"No puedes castigar a Hernández, yo te garantizo que no hay ni un seleccionado nacional que no hable bien del Piojo. Él es capaz de ir y hablar con Vela y de poner a Chicharito. Herrera, no puede ser perfecto, pero lo que uno decía es que tuviera excelente ambiente en el vestidor, que les hable de frente, preparación física, que sepan a que juegan y que sepa ajustar y el reúne todas esas condiciones", sentenció García.

