"Estados Unidos se hizo dueño de Nations League": Jaime Lozano sobre México en CONCACAF

La Selección Mexicana tiene pendiente levantar la Nations League de la Concacaf, un torneo que para Jaime Lozano hoy tiene como dueño a Estados Unidos, sin embargo, aseguró que van con esa mentalidad de levantar esta copa por primera vez al tiempo en que confirmó que en una semana entregará la lista final de convocados para este torneo: “En una semana damos la lista y hay 2 o 3 jugadores que están con molestias y es lo que vamos a ver, pero la lista de 60 se reduce a 23”.

“Como bien dices México históricamente era uno de las candidatos principales a ganar los torneos de la zona, ahora Estados Unidos se hizo dueño de este torneo por decirlo de alguna manera y nosotros tenemos toda la ilusión de levantar este torneo que tenemos pendiente, le vamos a dar toda la importancia”, confirmó en conferencia de prensa.

Respecto a la gira que realizó por Europa para ver a los futbolistas mexicanos que juegan allá, reveló que siempre está en contacto con ellos por mensajes y llamadas, sin embargo, explicó que no solamente se es seleccionado nacional en las Fechas FIFA y que por ello era necesario tener ese acercamiento.

“La verdad es que es un poco para saber cómo están, yo me mensajeo mucho con ellos, hago llamadas, es un periodo de mucho corte en cuanto a meses y quería saber su entorno y ver cómo podemos ayudarle, ser seleccionado nacional no solo es en Fecha Fifa sino todo el año y a mi me tocó viajar a ver a todos los jugadores que están en Europa y estamos muy contentos con lo visto”, apuntó.

“Ayuda mucho porque están en Europa y están solos, y saber cómo viven y qué necesidades tienen, es mucho tiempo entre Fechas Fifa y platicando con ellos, quieren contarte como se sienten, que les falta, si están bien, ellos van a cumplir un sueño y si no juega es forjar carácter y competir cómo uno más y estando allá es otra atmósfera con otros valores y hábitos para poder conseguir logros importantes”, sentenció Jaime Lozano.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: JULIÁN QUIÑONES SOBRE RENOVACIÓN DE HENRY MARTÍN: "ÉL ES EL LÍDER; AMÉRICA TIENE QUE AMARRARLO"