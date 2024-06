En Selección Mexicana ven posible ganar la Copa América 2024

La Selección Mexicana de Jaime Lozano ha sido duramente criticada, sobre todo a raíz de una nueva derrota contra Estados Unidos en el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf. Sin embargo, de cara a la Copa América 2024, en el interior del grupo hay confianza en ganar el torneo.

Así lo expresó Alexis Peña, una de las novedades en la convocatoria del Tri para el amistoso de este viernes ante la Selección de Bolivia. "No lo creo imposible (ganar la Copa América), si vemos hacia fuera, claro que hay muy buenos equipos con buenos jugadores en ligas top".

"Pero también es importante ver hacia dentro y la forma de trabajar de uno para poder competirle a esas individualidades y buenas selecciones", declaró el jugador de Necaxa en entrevista con TUDN y enfatizó que no piensan en otra cosa que sea triunfar.

"Siempre ganar (la meta); no creo que exista un jugador que no piense en ganar, no me pasa por la cabeza perder, trabajamos para eso”. Consideró que desde los amistosos, primero ante Bolivia y luego frente a Uruguay y Brasil, será importante dejar buenas impresiones.

"Antes de la Copa América, los amistosos; (hay que) dar buena cara, hacer un buen papel, una buena preparación para tener una excelente Copa, una ilusión muy grande, es una oportunidad y pensar en llevarla, que es lo que todos queremos", finalizó.

