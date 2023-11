México cayó en Honduras y terminó con un capitán improvisado en la figura de Edson Álvarez, quien de inmediato asumió responsabilidad en el tropiezo, asegurando que esta derrota debe de ser una cachetada para ponerlos en su realidad.

“Creo que no hay palabras, es un duro golpe para nosotros, una cachetada para abrir los ojos a la realidad, que tenemos que seguir trabajando y que con el hecho de venir y pararnos no vamos a conseguir nada, hoy se perdió desde la actitud y me incluyo totalmente, hay muchos factores que juegan en este momento, pero faltan 90 minutos y más que nunca debemos de estar juntos”, declaró para TUDN.

Sin embargo, sabe que al partido se le puede dar la vuelta el próximo martes en el Estadio Azteca y obtener el ansiado boleto a la Copa América del próximo año, por ello, espera que la afición se haga presente y juntos saquen adelante este desafío.

“La gente que siempre está con nosotros sabe lo importante que son para nosotros el apoyo que se siente en la cancha, hay que analizar profundamente este partido porque no fue para nada grato verlo, ni nosotros adentro nos sentimos cómodos, hay que hacer una retroalimentación grande porque esto no nos puede pasar”.

“Claro que si (hay vida), si ellos pudieron anotar 2 goles en 90 minutos, nosotros podemos darle vuelta y si anotamos un gol en los primeros minutos es otra historia”, confirmó Edson Álvarez.

