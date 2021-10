DT de El Salvador se disculpó por abucheos al Himno Nacional Mexicano

Hugo Pérez, entrenador de El Salvador, reconoció la calidad de la Selección Mexicana que los venció 2-0 en el Estadio Cuscatlán e incluso pidió disculpas a nombre de la federación de su país porque algunos aficionados salvadoreños abuchearon el Himno Mexicano.

“Es lamentable, los salvadoreños queremos respetar a cualquier rival que venga, el himno que se canta se tiene que respetar. Yo no estoy a favor en ese sentido, tenemos que ser más cuidadosos, respetuosos, pero no significa que todos en El Salvador seamos iguales, aquí hay gente culta y les pido disculpas. A mi no me gusta, debemos cambiar y estoy en contra de todo eso.

“Contra México es difícil jugar con 10 hombre, nos faltó punch, pero hay que darle crédito a México, tiene una selección muy competitiva, entran tres o cuatro y son mejores que los que han salido”, dijo.

En tanto, el entrenador de la escuadra centroamericana dijo que a pesar del resultado ante México, está orgulloso de lo que hicieron sus jugadores en el terreno de juego.

“Cuando uno pierde puede decir muchas cosas, pero la responsabilidad de la pérdida es mía, los muchachos dieron el esfuerzo, trataron y no se pudo. Hablé con ellos y básicamente nos quedan nueve partidos, tenemos que empezar a sumar ya sea en casa o afuera, le damos vuelta a la página porque no podemos lamentarnos, no puedo quejarme, se luchó y hay que seguir adelante.

“Estamos en una situación no crítica, pero si con urgencia para la próxima Fecha FIFA porque ya se despegaron Canadá, Estados Unidos y México, los demás pueden meterse en cuarto o tercero para meterse y seguir soñando, y tener la oportunidad”, indicó.

